Может ли инспектор ДПС отстранить уставшего водителя от управления автомобилем?

Инспектор ГАИ не вправе отстранить уставшего водителя без признаков опьянения

Уставший, но трезвый человек за рулем – вовсе не тот случай, когда инспектор ГАИ пустит в ход закон. По сути, максимум доступного ему – посоветовать водителю передохнуть. Об этом рассказал Евгений Ладушкин, автомобильный эксперт и руководитель компании LEM Solution.

«Инспектор ГАИ может временно отстранить от управления сонного водителя, если заподозрит у него опьянение. В этом случае водитель будет отстранен от управления на время проверки», – поделился он.

Если подозрения не подтвердятся, поездку можно будет продолжить – и никаких санкций. Такой вариант развития событий эксперт тоже обозначил прямо.

Перечень оснований, по которым водителя вообще отстраняют от управления, короткий и жесткий. «Само по себе отстранение от управления, как мера процессуального воздействия применяется только в случае опьянения, технической неисправности ТС, при которой запрещено движение, и в случае некоторых административных правонарушений», – отметил он.

Усталость в этот список не входит. Юридических рычагов, чтобы убрать человека из-за руля лишь потому, что он клюет носом, у инспектора нет – тот вправе только порекомендовать отдохнуть ради безопасности.

«Да и как инспектору определить усталость водителя? Со стороны она часто выглядит как опьянение, и инспектор может провести проверку. Может выписать протокол за нарушения, которые водитель совершает из-за усталости, например, за проезд на запрещающий сигнал или выезд на встречную полосу», – пояснил Ладушкин.

Хуже всего с пограничным состоянием: человек уже вымотан до предела, а грубых ошибок пока не делает. Именно эту грань, по словам эксперта, инспектор и не распознает.

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