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Переобуваться или подождать? Синоптики дали ответ автомобилистам

Директор Гидрометцентра Симонов: В европейской части РФ пока рано переобуваться

Автомобилистам в европейской части России не советуют пока переходить с летней резины на зимнюю. Ночные температуры в этих регионах все еще держатся в плюсе, так что торопиться с переобувкой смысла нет.

С такой рекомендацией выступил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

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«В европейской части пока еще ночные температуры положительные, поэтому здесь пока еще говорить об этом [о смене резины] рано», – сказал Симонов.

Он отметил, что в ряде регионов страны уже установилась температура, подходящая для зимней резины. В частности, в Омске, Забайкалье, Иркутской области, Чите, Якутске, Магадане.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как действовать, если машина сломается на трассе.

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Источник:  ТАСС
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