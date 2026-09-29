Переобуваться или подождать? Синоптики дали ответ автомобилистам
Автомобилистам в европейской части России не советуют пока переходить с летней резины на зимнюю. Ночные температуры в этих регионах все еще держатся в плюсе, так что торопиться с переобувкой смысла нет.
С такой рекомендацией выступил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.
«В европейской части пока еще ночные температуры положительные, поэтому здесь пока еще говорить об этом [о смене резины] рано», – сказал Симонов.
Он отметил, что в ряде регионов страны уже установилась температура, подходящая для зимней резины. В частности, в Омске, Забайкалье, Иркутской области, Чите, Якутске, Магадане.
Ранее «За рулем» рассказывал о том, как действовать, если машина сломается на трассе.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте