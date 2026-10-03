Это надо видеть: микроавтобус превратили в вертолет

Канадец собрал гибрид вертолета и микроавтобуса Volkswagen T1

Гремучую смесь микроавтобуса и вертолета создал в своей мастерской авиатехник Чак Юрген Тешке из канадской провинции Альберта.

Мастер взял переднюю часть легендарного микроавтобуса Volkswagen T1 и соединил его с несколькими фрагментами вертолета. В качестве автомобильного донора использовался автобус, находившийся в плачевном состоянии, что и сделало его идеальным «подопытным». Донорский вертолет был предоставлен компанией High Alpine Helicopters – в дело пошли хвостовая часть и капот силовой установки.

На проект ушло 900 человеко-часов и примерно 10 месяцев. И они того стоили: при взгляде на аппарат сзади его почти невозможно отличить от обычного вертолета, зато передняя часть с остроумно вписанными в дизайн T1 нижними смотровыми окнами выглядит как торжество ретрофутуризма. Правда, летать эта изящная махина не умеет – это в чистом виде арт-объект. Зато как дань уважения людям, обслуживающим вертолеты (а именно таков мессидж) он удался на все сто.

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