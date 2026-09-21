Шесть колес и огромное антикрыло: на аукцион попал самый странный Ford EcoSport

Шестиколесный Ford EcoSport выставили на аукцион Bring a Trailer

На Bring a Trailer выставили Ford EcoSport 2019 года – правда, не обычный, а шестиколесный. Торги идут без резерва, ставки уже перевалили за $6 тыс., то есть примерно 550 тыс. рублей. Нынешний владелец купил машину в 2025 году и накатал около 500 миль.

Ценовая история у этого экземпляра занятная. Годом ранее на Mecum его продали примерно за $9 тыс. (около 830 тыс. рублей), а в 2023-м выставляли с ценником порядка $16 тыс. – это почти 1,5 млн рублей.

Изначально перед нами был самый обычный кроссовер EcoSport в комплектации Titanium. Кто-то, однако, превратил его в удлиненного шестиколесного монстра: кузов разрезали, добавили заднюю секцию с подрамником, изготовили новые панели, сохранили боковую заднюю дверь, а увеличенный багажник застелили ковролином. Сверху появилось огромное антикрыло – абсолютно ненужное, но эффектное. Судя по всему, работа выполнена аккуратно.

Главный парадокс заключается в том, что вся дополнительная длина ушла назад, за задние двери. Второй ряд остался таким же тесным, как у стандартного EcoSport, зато багажник заметно подрос. Глухие боковые панели и увеличенный грузовой отсек намекают: машину строили как мобильный рекламный носитель. И в этом, между прочим, есть своя логика.

Под капотом – атмосферный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Ford мощностью 170 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Заводской полный привод вращает переднюю и среднюю оси, а задняя пара колес просто катится.

Расход, зафиксированный на приборке, – 5,6 mpg (примерно 42 л на 100 км) за час 27 минут работы. Возможно, часть времени машина простояла на холостом ходу.

Отдельная тема – снимки для аукциона. Галереи на BaT обычно умеют превратить обычную машину в экспонат уровня Monterey Car Week, здесь же эффект обратный: после всех усилий, вложенных в постройку, продавец, похоже, решил, что композиция, свет и подача значения не имеют.

Практичности, комфорта, динамики и экономичности тут нет. Разве что лот заинтересует бизнесменов или коллекционера автомобильных странностей.

О том, какие машины с пробегом выбирают россияне, «За рулем» уже рассказывал.

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