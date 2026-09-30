Названы главные ошибки автомобилистов при езде в густом тумане

Эксперты объяснили, как правильно использовать светотехнику автомобиля в туман

Плотная пелена, внезапно накрывшая трассу, способна сбить с толку даже бывалого автомобилиста. Ошибка с выбором оптики в такой момент оборачивается не только квитанцией от инспектора, но и реальным риском улететь в кювет. Разобраться, какие фары и когда включать, чтобы не ослепнуть самому и не подставить других, помогли эксперты, а детали приводит издание 110km.Ru.

На приборке легко запутаться в обозначениях. Зеленая пиктограмма говорит о том, что работают противотуманки спереди, а желтая сигналит о включенном заднем фонаре. Отличить их несложно – по волнистой черте на значке. Вот только мало нажать нужную кнопку: куда важнее понимать, при каких условиях это вообще допустимо.

Передние противотуманки выручают в густой мгле, при снегопаде или ливне, когда обзор резко падает. В сумерках и ночью их положено включать лишь вкупе с ближним светом. А вот днем правила не запрещают ехать на одних противотуманках – они вполне сойдут за ходовые огни.

Задний фонарь – история отдельная. Зажигать его закон разрешает только тогда, когда видимость просела ниже 300 метров. В ясную погоду такой свет бьет по глазам едущих позади и грозит штрафом. Обязанности включать его нет, зато за неверное применение выпишут 500 рублей.

Автоматика не спешит реагировать на туман или хмурую погоду. Так что контроль за светом остается за водителем – дневные ходовые огни в подобных условиях не выручат. В любой ситуации на трассе ДХО либо ближний обязателен. А если стемнело или видимость упала ниже 300 метров, ближний становится не просто желательным, а необходимым.

Дальний свет – классическая промашка новичков и не только. Капли воды отражают его, и перед машиной вырастает та самая белая стена. Куда разумнее обойтись ближним или противотуманками, чтобы не растерять ориентиры.

Дистанцию в тумане стоит держать не меньше, чем число километров в час на спидометре. Едете 50 км/ч – значит, до впереди идущей машины должно быть минимум 50 метров. Высчитать расстояние помогают дорожные столбики: на трассах и магистралях их обычно ставят как раз через каждые 50 метров.

Если мгла свалилась как снег на голову, резко бить по тормозам не стоит – те, кто сзади, этого не оценят. Плавно сбросить скорость, следить за разметкой и машинами впереди – вот грамотный сценарий. Базовое правило простое: двигаться так, чтобы всегда хватало места остановиться в пределах видимости остальных.

В условиях слабой видимости дисциплина и понимание правил освещения выходят на первый план. Игнорирование этих нюансов ведет не только к штрафам, но и к настоящей угрозе для жизни. Выбор правильного света – вовсе не формальность, а вопрос безопасности на дороге.

О том, к чему приводят ошибки за рулем, «За рулем» рассказывал в материале о выплатах по ОСАГО.

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