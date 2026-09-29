В Минфине высказались о повышении лимитов выплат по ОСАГО

Чебесков: Минфин поддерживает повышение лимитов выплат по ОСАГО

Максимальные лимиты страховых выплат по ОСАГО в части возмещения вреда жизни и здоровью могут стать выше – такую инициативу поддержало Министерство финансов России. Сообщил об этом заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Лимит выплат обсуждается уже несколько лет. Мы поддерживаем повышение лимита в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью», – заявил замглавы ведомства на полях Московского финансового форума в беседе с «РИА Новости».

По словам Чебескова, мера напрямую затрагивает болезненную для автовладельцев тему – стоимость страховых тарифов, хотя в Минфине рассчитывают обойтись без их серьезного роста. Пороги, которые действуют сегодня, – 400 тыс. рублей за повреждение имущества и 500 тыс. рублей за ущерб здоровью. Вопрос об их изменении будут дополнительно прорабатывать вместе с Банком России, представителями парламента и страховым сообществом.

О том, как рост обязательных платежей отражается на кошельке автомобилистов, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!