Lada Azimut выходит на рынок: почему окончательная цена решит почти все

Эксперты Бобылев и Еременко назвали основных конкурентов Lada Azimut

Серийный выпуск кроссовера Lada Azimut стартовал в Тольятти 25 сентября. До конца года автомобиль должен добраться до дилерских центров. С кем именно ему придется делить покупателя – этим вопросом занялись эксперты.

Кто станет соперником новинки

Обозреватель портала « Китайские автомобили» Денис Бобылев уверен: машин из Китая, способных составить Azimut реальную конкуренцию, набралось совсем немного.

«Их количество значительно снизилось после индексации утильсбора. К примеру, с рынка ушел тот же GAC GS3. Фактически главными соперниками этой модели станут уже выпускаемые в России модели по типу Москвич 3 и Tenet T4L. А среди “китайцев” единственным реальным конкурентом Azimut можно назвать Haval Jolion. Другие модели, наподобие Tenet T7, Volga K40 и так далее, представляют более высокий ценовой сегмент», – отмечает специалист.

Версия Инго Банка и стартовые цены

Свой список составил и начальник Управления автокредитования «Инго Банка» Андрей Еременко. Здесь на первых строчках оказались Haval Jolion, Geely Coolray, Belgee X50 и Changan CS35 Plus.

Причем соперничать придется не только с новыми машинами: в конкурентах числятся и подержанные иномарки возрастом 3-5 лет – Hyundai Creta и Kia Seltos.

Что касается денег, за базовую версию с механикой попросят 2,0-2,1 млн рублей.

«Модификации с вариатором и мотором 1,8 литра будут стоить 2,4−2,6 млн рублей. Удерживать цену на нижней границе сегмента АВТОВАЗу позволит высокая локализация и субсидии по утильсбору», – добавил Еременко.

Взгляд Финансового университета

Доцент кафедры математики и анализа данных факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве РФ Анна Овсянникова называет в числе конкурентов Азимута Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4L и другие компактные кроссоверы.

«Среди сильных сторон новинки – развитая дилерская сеть Lada, дорожный просвет 208 мм и набор решений, рассчитанных на российские условия эксплуатации. На старте заявлены двигатели 1,6 л мощностью 120 л.с. и 1,8 л мощностью 132 л.с., шестиступенчатая механическая коробка и вариатор. Позднее должен появиться 150-сильный турбомотор с классическим автоматом. Потенциальная аудитория Azimut – это покупатели, которым нужен новый практичный кроссовер и которые одновременно учитывают цену автомобиля и доступность его дальнейшего обслуживания. Именно окончательный прайс-лист во многом определит положение модели на рынке», – подытожила Овсянникова.

Финальные цифры в прайс-листах появятся ближе к выходу машины к дилерам. От них, по мнению эксперта, во многом и будет зависеть, как сложится судьба новинки на российском рынке.

О том, почему отсутствие полного привода не станет минусом для Lada Azimut, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!