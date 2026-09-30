Почему отсутствие полного привода не станет минусом для Lada Azimut
Полный привод – не единственный критерий, по которому стоит судить о новом кроссовере Lada Azimut. Именно такую мысль развивает коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
Сроки поставок и оснащение Lada Azimut
Первые кроссоверы Lada Azimut доедут до дилерских центров ближе к концу года.
Салон для своего класса получился на удивление просторным, а перед водителем – цифровая приборная панель с 10-дюймовым экраном мультимедийной системы. Добавьте сюда беспроводную зарядку и продуманную систему хранения вещей – мелочи вроде телефона или ключей не будут валяться где попало.
Что до опций, список обещает быть солидным: панорамная крыша, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и система выбора режимов движения.
На обогреве боковых стекол Шапринский остановился отдельно. Такая функция создавалась специально под российские условия, и больше ее нет ни у одного бренда, представленного в нашей стране.
Помощник, конкуренция и передний привод
Внутри у кроссовера – встроенная цифровая экосистема с виртуальным помощником. Голосом можно прокладывать маршруты, звонить, переключать музыку, а заодно менять режимы вождения.
Все эти свойства, по мнению Шапринского, дают Lada Azimut шанс побороться с китайскими моделями, которые сейчас занимают сегмент кроссоверов класса В+.
А вот отсутствие полного привода минусом не считается. Кроссоверы такого класса обычно берут для города или легкого бездорожья, где в 90% случаев достаточно высокого дорожного просвета.
С высоким клиренсом удобно парковаться у тротуаров и проезжать по разбитой грунтовке в сторону дачи. Выбраться из небольшого сугроба тоже получится – если под колесами хорошая зимняя резина, а машина оснащена современными системами контроля тяги и стабилизации.
Передний привод означает еще и экономию – как на самой покупке, так и на эксплуатации. Расход топлива меньше, обслуживание дешевле, чем у полноприводных версий, отметил Шапринский.
«За рулем» уже рассказывал, что Geely Galaxy Starship 7 (в РФ — Geely EX5) получил полный привод.
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