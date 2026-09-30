В РФ возобновили продажи доступных кроссоверов Honda: подробности

В РФ возобновили продажи кроссоверов Honda XR-V по цене от 1,9 млн рублей

Купеобразные кроссоверы Honda XR-V опять можно купить в России. Поставляют их к нам через параллельный импорт, а минимальная цена такой машины 1,9 млн рублей.

Самое выгодное предложение было найдено у компании из Владивостока. За эту сумму, включающую все расходы, пошлины, утильсбор и комиссию, продавец обещает доставить автомобиль в комплектации Boom Edition.

Новый Honda XR-V можно также заказать в Перми, Санкт-Петербурге, Липецке, Самаре, Мурманске, Воронеже и Краснодаре. Самая высокая цена на автомобиль была зафиксирована в Петербурге – 2 600 000 рублей.

Все предлагаемые кроссоверы оснащены безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 124 лошадиные силы с цепным ГРМ и бесступенчатым вариатором. Привод у всех машин передний.

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