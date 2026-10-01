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ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

МВД меняет систему контроля за автошколами

МВД России подготовило проект новых правил, по которым будут проверять автошколы. Госавтоинспекция намерена строже следить за тем, как школы ведут дистанционную теорию и располагают ли они собственной учебной базой, пишет «Коммерсантъ».

Сегодня организация обязана доказать, что у нее есть все для занятий: классы, площадки, машины. Пока инспекция не выдаст заключение, работать нельзя. Что добавится? Результаты проверок начнут заносить в федеральную информационную систему Госавтоинспекции, то есть в ФИС ГИБДД.

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Отдельная история – теория онлайн. Тем автошколам, которые учат удаленно, придется сообщать в ГИБДД о том, какую платформу они используют. Инспекторы посмотрят на оборудование и программы, причем проверят и то, отвечает ли софт требованиям к российскому ПО.

Нарушения, как и раньше, можно устранить и попробовать пройти проверку снова. Зато ждать ее, согласно проекту, придется уже не полгода, а всего три месяца.

Для тех, кто только собирается учиться на права, смысл нововведений простой: появляется дополнительная гарантия, что у школы действительно есть условия для обучения, а дистанционная платформа соответствует всем требованиям. Кстати, поскольку данные о проверках попадут в ФИС ГИБДД, информацию об организации можно будет заранее посмотреть в открытой базе. Сами правила обучения и сдачи экзаменов при этом останутся прежними.

О том, может ли инспектор ДПС отстранить уставшего водителя, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Коммерсант
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