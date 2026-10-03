Доля полноприводных машин в РФ достигла исторического максимума

Аналитик Целиков: в 2026 году доля полноприводных авто выросла до 41,5% рынка РФ

Полный привод в России переходит из разряда опций «для избранных» в массовое явление. По крайней мере, если смотреть на статистику продаж новых легковых машин: за январь – август 2026 года доля таких автомобилей с приводом на все колеса составила 41,5%. Цифру озвучил Сергей Целиков, директор аналитического агентства « Автостат». Своими данными он поделился в Telegram-канале. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Всего за восемь месяцев в России было продано 845 тыс. новых легковых автомобилей, из которых 351 тыс. оснащены системой полного привода. Таким образом, почти каждый второй проданный автомобиль относится к категории полноприводных.

Еще 20 лет назад доля не превышала 15% рынка, 10 лет назад показатель находился в диапазоне 25–30%, а к 2021 году достиг порядка 35%.

В последующие годы динамика также была положительной: в 2022 году доля составила 37,3%, в 2023-м — 39%, в 2024-м - 38,5%, в 2025-м - 39,5%.

Ранее «За рулем» рассказывал , что Jaecoo J5 и J7 PHEV казахстанского производства выходят на рынок.

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