Почему зимой не надо стравливать шины для увеличения пятна контакта

Доцент Пестриков: снижать давление в зимних шинах допустимо лишь на 0,1-0,2 бара

Снижать давление в покрышках ради лучшего сцепления – прием, хорошо знакомый любителям внедорожной езды. На бездорожье он и правда выручает: колесо становится мягче и словно обминает неровности под собой. Но переносить такую тактику на обычные легковушки зимой – затея сомнительная. Почему именно, объяснил доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков.

Почему спущенные шины ведут себя иначе

Логика у водителей, которые так поступают, простая: чем шире пятно контакта, тем увереннее машина держится на льду. Ученый, впрочем, предупреждает – на практике все выходит наоборот.

«При снижении давления площадь контакта действительно растет, но ламели – специальные прорези в протекторе – деформируются, шина начинает проскальзывать и не может эффективно зацепиться за поверхность. Стоит понимать, что на льду важнее состав резиновой смеси и рисунок протектора, а не ширина», – пояснил Пестриков.

Другими словами, размер пятна контакта – далеко не главный фактор. Куда важнее, из чего сделана резина и как устроен протектор.

Когда давление все же стоит снизить

По мнению Пестрикова, стравливать воздух из зимних шин оправдано лишь в отдельных случаях – скажем, при движении по глубокому и рыхлому снегу.

Причем корректировка должна быть минимальной: всего на 0,1−0,2 бара. На асфальте или на льду такие манипуляции недопустимы.

Обратная крайность, впрочем, тоже опасна. Перекачанные зимние шины не лучше спущенных.

Чем опасны неверные значения давления

Когда давление выше рекомендованного, покрышка делается жесткой, пятно контакта сужается и смещается к центру. Машина касается дороги только средней частью протектора, а края остаются разгруженными.

Такая шина не успевает отводить воду и может «всплыть» над дорогой. Торможение и управляемость зимой ухудшаются, а центральная часть протектора изнашивается быстрее.

«Недокачанная, наоборот, деформируется, нагрузка ложится на края, контактная зона смещается, что ухудшает управляемость, увеличивает тормозной путь и износ, сокращает ресурс. Поэтому необходимо поддерживать давление, рекомендованное заводом-изготовителем. Обычно это 2,0−2,5 бара для легковых автомобилей, но точное значение указано в инструкции или на табличке в дверном проеме», – подытожил ученый.

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