Стоимость популярного бензинового пикапа изменилась в России

Пикап Changan Hunter Plus 2026 подорожал в РФ на 30 000 рублей

Бензиновая модификация пикапа Changan Hunter Plus 2026 года выпуска прибавила в цене. Такие данные приводят специалисты агентства « АВТОСТАТ», изучив сайты дистрибьюторов, работающих в России официально.

Changan Hunter Plus

Речь идет о версии Люкс – именно она стала дороже на 30 тысяч рублей, что соответствует прибавке в 0,7%. За машину 2026 года выпуска в этой комплектации теперь просят 4 099 900 рублей.

Интерьер Changan Hunter Plus

Дизельные исполнения Hunter Plus, между тем, ценник не поменяли. Стандарт по-прежнему стоит 4 129 900 рублей, а Комфорт – 4 249 900 рублей.

А о том, какие цены объявили для новых кроссоверов Jaecoo казахстанской сборки, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!