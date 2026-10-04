Как отменить штраф за нарушение ПДД, которого не было

Автоюрист Славнов объяснил, когда можно оспорить штраф с камеры

Комплексы фотовидеофиксации с каждым годом становятся умнее, вот только ошибки за ними водятся до сих пор. Порой они приписывают водителю то, чего он не совершал: не так трактуют дорожную разметку, воспринимают стоящий на эвакуаторе автомобиль как движущийся своим ходом, а тень от машины – как пересечение сплошной линии. О том, когда такие постановления реально отменить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Первым шагом, по его словам, становится жалоба в центр видеофиксации, где нужно детально изложить обстоятельства и доказать, что никакого нарушения не было.

«Подается жалоба в центр видеофиксации и описывается вся суть того, что, нарушения не было: например, камера неправильно интерпретировала разметку или моя машина была на эвакуаторе», – объяснил юрист.

Откуда вообще берутся подобные казусы? Автоматика разбирает изображение по заранее прописанным алгоритмам, и для комплекса несколько автомобилей либо их визуальное наложение вполне могут выглядеть одним цельным объектом.

«Алгоритм не распознает: там одна машина, две или тень от машины – это все единый объект. И если единый объект нарушает условия алгоритма, то робот распознает это как нарушение», – рассказал Славнов.

В результате камера фиксирует картинку, которая укладывается в ее алгоритмы, хотя на дороге в тот момент все обстояло иначе. Именно поэтому, оспаривая такой штраф, мало ограничиться фразой «не согласен с постановлением» – придется разъяснить, в чем именно ошиблась система автоматической фиксации, и подкрепить свои доводы имеющимися доказательствами.

«За рулем» уже рассказывал, какие марки авто чаще эвакуируют из-за скрытых номеров.

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