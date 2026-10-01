Зачем включать кондиционер, если жара закончилась? Вот несколько причин

Егоров: Осенью кондиционер работает как осушитель, его стоит иногда включать

С приходом холодов добрая часть водителей напрочь забывает про кнопку A/C – до следующего лета. Логика простая: зачем охлаждать салон, если на улице и без того прохладно. Однако польза от периодического запуска кондиционера осенью все-таки есть, и об этом рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

По его словам, когда за окном становится холоднее, кондиционер превращается в инструмент управления влажностью внутри машины.

«Главная осенняя проблема в машине – не температура, а влага. В салон она попадает вместе с мокрой обувью, одеждой, листьями и даже просто с дыханием пассажиров. Если воздух становится насыщенным влагой, первым это показывает лобовое стекло: оно начинает покрываться тонкой пленкой изнутри. Кондиционер в этот момент работает как осушитель – воздух проходит через холодный испаритель, часть влаги конденсируется на нем, и обратно в салон поступает более сухой поток», – объяснил Егоров.

Заметнее всего эффект в дождливые дни и по утрам, когда температура за окном держится невысоко.

«Есть и еще один момент, о котором водители редко думают. Если кондиционер не включать месяцами, водитель фактически никак не проверяет состояние системы в обычной эксплуатации. А периодический запуск позволяет вовремя заметить посторонний шум, неприятный запах или снижение эффективности. Некоторые производители прямо рекомендуют включать кондиционер даже в холодную погоду хотя бы раз в месяц примерно на пять минут», – рассказал эксперт.

Вдобавок у каждой модели свои ограничения по работе компрессора: электроника не дает ему запуститься при сильном похолодании. Так что кнопка A/C может гореть, а кондиционер при этом молчать. Зато если система исправна, а стекла все равно запотевают, стоит заменить забитый салонный фильтр или поискать источник повышенной влажности.

О том, как состояние водителя влияет на безопасность, «За рулем» уже рассказывал.

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