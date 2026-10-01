В ФАС рассказали о результатах работы с участниками топливного рынка

ФАС продолжила проверки топливного рынка из-за цен на бензин

Работу на топливном рынке Федеральная антимонопольная служба не свернула. Специалисты ведомства по-прежнему разбирают товаропроводящие цепочки, а если рост цен на бензин ничем не объясняется, принимают меры. О продолжении этих проверок сообщили в Правительстве России. Информация появилась по итогам совещания, которое провел вице-премьер Александр Новак.

На встрече представители ФАС доложили о результатах работы с участниками рынка. В кабмине подчеркнули, что проверки цепочек поставок топлива продолжаются, одновременно ведомство следит за ценообразованием и принимает меры при выявлении нарушений.

Ситуация на топливном рынке остается в центре внимания властей. В совещании под руководством Новака также участвовали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Петербургской биржи и нефтяных компаний.

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