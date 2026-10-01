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Новая Lada для такси: вариатор, турбо и возможный гибрид

АВТОВАЗ планирует предложить Lada Azimut для работы в такси

На АВТОВАЗе рассчитывают видеть Lada Azimut среди машин, допущенных к работе в такси. «Конечно, АВТОВАЗ нацелен на включение Lada Azimut в список такси как максимально локализованного отечественного автомобиля», – отметили в компании.

Перечень локализованных автомобилей для такси сейчас включает 36 моделей. Составляет его Минпромторг – так прописано в законе о локализации такси.

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Этот закон начал действовать 1 марта 2026 года. Правда, документ не статичен: список могут регулярно обновлять по мере появления новых моделей, которые соответствуют установленным требованиям.

Lada Azimut: сроки выхода и модификации

У дилеров новинка должна появиться до конца года. Причем на рынок ее выпустят сразу в нескольких модификациях.

Под капотом – модернизированные вазовские двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с.

Из коробок передач предложат 6-ступенчатую механику и вариатор. В перспективе – и 6-диапазонный автомат.

Сейчас АВТОВАЗ тестирует Azimut с турбированным двигателем. Возможно, в продаже появится и гибридный вариант.

О свежем отечественном седане с богатым оснащением «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Российская газета
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