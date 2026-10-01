Названы отличия настоящей незамерзайки от контрафакта

Мешков: При выборе незамерзайки нужно смотреть на состав, а не на цвет

С наступлением холодов вопрос, чем заливать бачок омывателя, встает перед каждым водителем. Как выбрать зимнюю жидкость и при этом не нарваться на контрафакт, рассказал старший технический специалист NGN Владимир Мешков.

Что означает цифра на этикетке

На канистре обычно первым делом ищут температуру – и зря воспринимают ее как окончательный ориентир. Указанные –20 градусов означают кристаллизацию в лабораторных условиях, о чем и напомнил специалист.

На ходу физика работает иначе: встречный поток воздуха вместе с испарением спирта поднимает реальный порог замерзания. Отсюда совет – брать состав с запасом в 5-10 градусов, иначе жидкость схватится прямо в форсунках.

Разбавлять незамерзайку водой в холодный сезон нельзя. Жидкость с маркировкой –20, разведенная один к одному, держит лишь до –5.

Чем опасен метанол

Что до разрешенных спиртов, в России легально можно применять изопропиловый и этиловый. Этанол, правда, из-за акцизов используют редко, поэтому основу большинства жидкостей составляет изопропанол.

Метанол находится под запретом примерно с 2000 года. Зато он в разы дешевле – соблазн для недобросовестных производителей слишком велик.

Вред от него накопительный: пары проникают в салон через вентиляцию, и регулярное вдыхание оборачивается хронической усталостью, головными болями, тошнотой. Достается и машине – метанол разрушает резину и пластик, разъедает уплотнители и насос омывателя, а для поликарбонатных линз фар он просто опасен.

Как отличить контрафакт при покупке

Определить подделку по цвету или запаху точно не получится. Цвет – всего лишь краситель, а сильный сладковатый аромат нередко маскирует некачественное сырье.

Смотреть стоит на другое: упаковку, данные производителя и знак ЕАЭС. При встряхивании пена должна исчезать быстро, а мутность, осадок или расслоение – верный признак низкого качества.

Покупать лучше в крупных магазинах или у официальных дистрибьюторов. Честная себестоимость качественной жидкости объемом 4-5 литров в 2026 году – 400-500 рублей, и продукция дешевле этого порога безопасных компонентов содержать не может.

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