Содержать машину все дороже: на что российские водители тратятся больше всего

В банке «Русский Стандарт» изучили траты водителей в России

Дорожает буквально все, что связано с машиной: сами автомобили, топливо, запчасти, расходники, да и услуги автосервисов тоже. На этом фоне в банке Русский Стандарт решили посмотреть, на что именно уходят деньги водителей в России, и разобрали их траты за период с июля по сентябрь 2026 года. Данными эксклюзивно поделились с проектом Авто Mail.

Сенсации не случилось – первое место ожидаемо осталось за автозаправками. Бензин, товары, аксессуары, расходные материалы: все вместе это 70% расходов в пяти самых популярных у водителей категориях, которые они оплачивают банковскими картами. Годом раньше показатель был чуть выше – 71%. Средний чек одного платежа на АЗС в третьем квартале 2026 года подрос до 1 765 рублей, тогда как в прошлом году он составлял 1 588 рублей.

Второе место по количеству платежей заняли автомойки. Их доля увеличилась – с 10% до 12%, зато средняя сумма, наоборот, просела: 317 рублей против 335 рублей годом ранее. По сути, мыть машину водители стали чаще, но платят за это меньше.

На третьей строчке обосновались автозапчасти. Доля здесь составила 9%, хотя год назад было 10%. Средний чек тоже немного снизился: 4098 рублей в третьем квартале против 4137 рублей годом ранее.

Парковки разместились на четвертом месте: в среднем за них водители отдавали 541 рубль. Годом ранее сумма была скромнее – 517 рублей.

А замыкают список автосервисы. Сюда попали не только ремонт и покраска, но и техобслуживание вместе с шиномонтажом. Средний чек в этой категории вырос до 14 761 рубля, тогда как годом ранее он равнялся 14 101 рублю.

О том, что новая машина все чаще становится роскошью, «За рулем» уже рассказывал.

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