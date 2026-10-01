Названы автомобильные функции, которых не хватает водителям

Hyundai и другие автопроизводители возвращают физические клавиши в машины

За последние годы интерьеры машин заметно опустели – привычные переключатели и кнопки уступили место сенсорным панелям, а заодно исчезли и многие по-настоящему удобные функции. Правда, похоже, маятник качнулся в обратную сторону. Hyundai и еще несколько автопроизводителей объявили, что возвращают в свои автомобили физические клавиши.

В последние годы Audi, Porsche, BMW, Cadillac и ряд других компаний выпускают машины без щупа для проверки уровня масла. Но он максимально упрощает контроль за состоянием автомобиля. Для проверки уровня масла достаточно протереть щуп, опустить его в соответствующее отверстие и вытащить. Этот метод более надежный и быстрый, чем тот, что предлагают производители. В современных автомобилях приходится глубоко забираться в меню, чтобы найти нужный пункт проверки уровня масла.

Другой полезной функцией может стать возвращение откидных и опускающихся задних стекол. Она наиболее актуальна для владельцев кроссоверов и внедорожников, которые перевозят крупногабаритные вещи. Отметим, что не все компании отказались от этой функции. Toyota 4Runner, Jeep Wrangler и еще некоторые автомобили дополняются откидными или опускающимися задними стеклами.

Ряд водителей может выступить за возвращение вентиляционных окон, удобных для курильщиков. Но более полезной станет функция, позволяющая приглушить свет приборной панели, чтобы избежать бликов от солнца.

Также многие водители, вероятно, были бы довольны, если бы производители вернули в автомобили полноразмерное запасное колесо. Если раньше при проколе шины автомобилисты могли возвратиться на дорогу спустя несколько минут, то сегодня для этого потребуется помощь эвакуатора. Многие современные машины оснащаются ремкомплектом, который не помогает, например, при боковом порезе шины, или докаткой, которая позволяет проехать несколько километров до ближайшего шиномонтажа.

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