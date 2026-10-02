Подсчитано, на сколько подорожали авто с пробегом с начала года

«Автостат»: Средняя цена легкового б/у авто в сентябре достигла 1,45 млн рублей

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом на трех главных классифайдах страны в сентябре добралась до 1,45 млн рублей. Такие цифры 30 сентября озвучил в своем Telegram-канале Сергей Целиков, который руководит аналитическим агентством « Автостат».

Оглянемся на начало года: в январе средний чек держался на 1,34 млн рублей. К апрелю он поднялся до 1,37 млн, после чего несколько месяцев оставался в коридоре 1,36-1,39 млн.

«По итогам четырех недель сентября средние цены добавили более 50 тыс. рублей (+4%) и достигли уровня 1,45 млн рублей. Таким образом, средние цены с начала года на автомобили с пробегом выросли более чем на 100 тыс. рублей (+8%)», – отметил Целиков.

Годом ранее динамика была прямо противоположной: спрос оставался вялым, и ценники ползли вниз. Самая низкая отметка – 1,3 млн рублей – зафиксирована в ноябре 2025 года, уточнил глава «Автостата».

«За рулем» уже рассказывал, что новые авто теряют покупателей по всему миру.

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