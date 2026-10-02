Таксопарки оценили перспективы Lada Azimut

Таксопарки назвали главные условия успеха Lada Azimut у таксистов

АВТОВАЗ готовит кроссовер Lada Azimut к выходу на рынок такси. Оценить перспективы новинки в этой нише Autonews.ru попросил членов Национальной ассоциации таксопарков (НАТ), агрегаторов и общественников.

На старте продаж модель предложат с модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. Трансмиссии – шестиступенчатая механика либо вариатор.

Таксопарки назвали желаемую цену

Георгий Балашов, руководящий таксопарком «Таксимания», допускает, что машина попадет в тариф «Комфорт Плюс» и станет работать в Москве.

Без выгодного ценника в этом сегменте не обойтись. «Чтобы этому автомобилю конкурировать с теми машинами, которые на данный момент есть и представлены, например, в тарифе «Комфорт Плюс», этот автомобиль должен стоить ниже 2 млн руб.», – считает он.

Массово закупать новинку «Таксимания» пока не собирается: сперва компания присмотрится к тому, как Azimut служит в небольших парках. Впрочем, при «суперпривлекательной» цене планы могут и перемениться, оговорился Балашов.

Похожие доводы приводит Руслан Садретдинов, возглавляющий таксопарк «Такси Ритм». Конкурентами Lada Azimut он называет «Москвич 3» и Jeland J6 стоимостью 1,6-2 млн руб. «Чтобы конкурировать, он должен быть не хуже и не дороже этих моделей», – полагает собеседник Autonews.ru.

Руководителю таксопарка «Под Садовым» Андрею Шепету версия с 1,8-литровым мотором видится рабочей лошадкой для регионов – скажем, Краснодара – при цене до 1,8-1,9 млн руб. Зато насколько такой автомобиль окажется выгодным на деле, решит ресурс вариатора и расходы на обслуживание.

Тестовые партии и порог 1,5 млн

Дмитрий Назаров из таксопарка «F1rst» сообщил, что компания возьмет небольшую партию на пробу, изучит итоги и уже затем определится с масштабной закупкой. «По силовой установке 1,6-1,8 л и мощности 120-132 л.с. – для городской работы этого в целом достаточно», – заявил он.

Судьбу сделки решит прайс, добавил Назаров. Российская машина, по его мнению, обязана иметь заметную фору в цене перед сопоставимыми конкурентами – порядка 25-30%.

В сервисе заказа такси «Максим» полагают, что Azimut впишется в тарифы от «Комфорта» и выше. «Стабильно высокий спрос на эти тарифы, который позволит автомобилю выполнять заказы без простоев, существует преимущественно в столице и еще нескольких крупных городах страны. Там при текущей стоимости около 2 млн руб. Azimut вполне способен окупиться», – заявили в пресс-службе компании.

А вот за пределами больших городов картина иная, отмечают в «Максиме»: поездки дешевле, а популярность тарифов вне «Эконома» невысока. Неудивительно, что машины дороже 1,5 млн руб. для такси здесь берут редко.

ГБО и механика – аргумент для регионов

Дизайн и просторный салон Lada Azimut выглядят интересно, добавляет Андрей Капитан, возглавляющий комитет по гарантийному обслуживанию автомобилей общественного совета по развитию такси (структура объединяет руководителей профильных ассоциаций, некоммерческих партнерств и таксомоторных компаний из 74 регионов России).

« Двигатель 1,8 л хорошо известен по другим моделям Lada, и у таксопарков уже накоплен опыт его интенсивной эксплуатации. <...> Для такси важно будет понять, насколько этот двигатель доработан именно для новой модели, и как он покажет себя при больших годовых пробегах», – заявил эксперт.

Сегодня Lada в такси встречаются повсеместно, прежде всего Granta, напомнил Капитан – во многом из-за невысокой цены и возможности поставить газобаллонное оборудование (ГБО). «Поэтому наиболее перспективной для такси я бы считал версию Azimut с механической коробкой передач и заводским ГБО. При цене до 1,5 млн руб. такая комплектация могла бы быть действительно интересна таксопаркам», – считает он.

О том, каким машинам не грозит резкое подорожание из-за очередной индексации утильсбора, «За рулем» уже рассказывал.

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