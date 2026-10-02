В Германии начали воровать бензин из-за подорожания топлива

В Германии на фоне подорожания топлива участились кражи на заправках

Заправляться в Германии стало настолько накладно, что часть водителей перешла к откровенно криминальным схемам – человек просто уезжает, не оплатив счет. По информации Bild, ссылающегося на ассоциацию защиты интересов операторов заправочных станций Германии, кражи горючего участились именно на фоне высоких цен.

Реагируют на это не только полицейские сводки, но и сами владельцы станций. Некоторые управляющие уже запирают отдельные бензоколонки на ночь – иначе сплошные убытки. «Из-за высоких цен на топливо водители все чаще прибегают к криминальным методам... Некоторые управляющие автозаправочных станций уже реагируют на это и запирают на ночь отдельные бензоколонки, чтобы избежать убытков», – говорится в сообщении.

Любопытная деталь: по наблюдениям ассоциации, тяга к бесплатному топливу особенно выросла среди молодежи и людей старшего возраста. Представитель ассоциации Герберт Рабль объясняет механику без прикрас: «Когда цены движутся в сторону 2,4 евро, психологический барьер, сдерживающий преступность, спадает. Некоторые просто уезжают, не заплатив».

О том, что машина постепенно становится роскошью, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!