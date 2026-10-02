В России подешевел бензин — впервые за два месяца

Росстат: средняя цена бензина в РФ 22-28 сентября снизилась до 78,5 руб. за литр

Впервые за два последних месяца розничные цены на бензин в России пошли вниз. По данным Росстата, за неделю с 22 по 28 сентября литр в среднем стоил 78,50 рубля, тогда как семью днями ранее – 78,52.

Если разбирать по маркам, картина вышла неоднородной. АИ-92 потерял 8 копеек и опустился с 74,59 до 74,51 рубля за литр. АИ-95, напротив, прибавил копейку – с 80,79 до 80,80 рубля. Еще заметнее подорожали АИ-98 и выше: плюс 36 копеек, до 103,63 рубля. А вот дизтопливо откатилось сразу на 60 копеек – с 87,37 до 86,77 рубля.

По сути, снижение средней цены получилось символическим – те самые две копейки. Вниз показатель тянули дизель и самый популярный АИ-92, зато дорогие марки продолжали расти. Для тех, чья машина требует АИ-98, ничего хорошего за эту неделю не случилось.

До этого топливо дешевело в начале августа. С 4 по 10 августа средняя цена упала на 53 копейки, а неделей раньше – сразу на 1,12 рубля. Затем начался очередной виток роста: до конца августа бензин прибавлял десятки копеек за неделю, а в первых числах сентября подорожал еще на 49 копеек.

Последние недели выглядят так: 22-28 сентября – минус 2 копейки, 15-21 сентября – плюс 1 копейка, 8-13 сентября – плюс 26 копеек, 1-7 сентября – плюс 49 копеек за литр.

О том, что подержанные автомобили в России тоже заметно подорожали, «За рулем» уже рассказывал.

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