Цены на подержанные авто пошли вверх

Целиков: средняя цена автомобиля с пробегом в России достигла 1,45 млн рублей

С начала года подержанные машины в России подорожали на 7-8%, сообщает руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

В приведенных подсчетах дается среднее значение цен легковых авто с пробегом – оно посчитано по объявлениям, размещенным на трех основных российских классифайдах. Эксперт указывает, что еще в январе 2026 года подержанная легковушка в среднем стоила 1,34 млн рублей, к апрелю показатель вырос до 1,37 млн рублей и в последующие месяцы держался в диапазоне от 1,36 до 1,38 млн.

А по итогам четырех недель сентября средние цены выросли более чем на 50 тысяч рублей (+4%) и достигли уровня 1 445 300 рублей, констатирует Целиков. Если оценивать рост за период с января по сентябрь 2026 года, то средние указанные в объявлениях цены на авто с пробегом увеличились более чем на 100 тысяч рублей, то есть на 8% относительно прошлого года.

В прошлом году ситуация была иной, напоминает эксперт: тогда на фоне низкого спроса цены на подержанные машины начали падать, и к ноябрю средняя цена опустилась до 1,3 млн рублей...

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