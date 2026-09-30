Какую машину с пробегом выгоднее всего купить в этом году?

Роман Титов перечислил выгодные для покупки авто с пробегом в 2026 году

Список из пяти марок, которые в 2026 году выгоднее всего покупать с пробегом, составили в группе компаний «Авилон». В него вошли Hyundai, Kia, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

О том, на какие именно машины стоит обратить внимание россиянам рассказал Роман Титов. Он занимает должность заместителя генерального директора группы компаний по направлению автомобилей с пробегом.

Речь, по сути, идет о моделях с пробегом – то есть о вторичном рынке, а не о новых автомобилях из салона. Такую подборку дилер назвал применительно к текущему году.

«Если говорить о моделях с пробегом, которые сейчас выглядят наиболее привлекательно с точки зрения соотношения цены и качества, я бы выделил пять: Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo – из массового сегмента, Mercedes-Benz E-Class и BMW X5 – из премиального», – рассказал Титов.

О том, какие марки и модели вышли на российский рынок в 2026 году, «За рулем» уже рассказывал.

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