Сели за руль после лишения прав: чем это грозит

Автоюрист Славнов: За вождение после лишения прав грозит штраф до 30 тыс. рублей

Сел за руль, хотя права уже отобрали, – и вместо обычной поездки можно получить совсем другой сценарий. Именно об этом напомнил автоюрист Дмитрий Славнов, разъяснив, чем оборачивается для водителя управление автомобилем после лишения права вождения.

По словам специалиста, наказание тут вполне конкретное: штраф, сумма которого доходит до 30 тысяч рублей.

Зато есть и вторая, куда более жесткая опция – административный арест. Причем срок может составить до 15 суток.

Удостоверение необходимо сдать в Госавтоинспекцию. Некоторые автомобилисты заявляют об утрате документа и продолжают ездить, однако это не позволяет избежать ответственности.

Славнов отметил, что при проверке инспекторы могут по информационным системам ГИБДД установить, действует ли у человека право управления транспортом. Ответственность за управление автомобилем водителем, уже лишенным такого права, предусмотрена ч. 2 ст. 12.7 КоАП России.

О том, что ГИБДД будет строже проверять автошколы, «За рулем» уже рассказывал.

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