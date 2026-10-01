Названы ошибки после аварии, из-за которых пострадавший превращается в виновника

Автоюрист Воропаев: Уехавший с места ДТП возместит ущерб из своего кармана

Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал о промахах, которые после дорожного происшествия обходятся водителю куда дороже самого столкновения. Речь идет не только о штрафах, но и о деньгах, которые придется отдавать потерпевшей стороне. Самое частое – решение скрыться с места аварии.

«Очень часто водители уезжают с места аварии. Помимо того что такого водителя привлекают к ответственности за скрытие с места ДТП, он также из своего кармана обязан будет возместить ущерб пострадавшей стороне», – отметил адвокат.

Вторая по распространенности ошибка, по словам Воропаева, – недооценка свидетелей. Сразу после столкновения стоит записать телефоны очевидцев: пригодится, если спор о вине дойдет до разбирательства. Доказывать свою правоту в одиночку, без поддержки со стороны, заметно сложнее.

Отдельная ловушка – видеозаписи с регистратора. Юрист предупреждает: передавать их куда-либо, предварительно не просмотрев, рискованно. На деле материал вполне может сыграть против самого водителя.

Невнимательность при составлении схемы ДТП тоже в списке. Все измерения, которые попадают в документ, нужно держать под контролем – потом оспаривать их будет практически невозможно.

Наконец, Воропаев обратил внимание на ситуации, когда водитель сбивает пешехода, особенно ребенка, и уезжает, посчитав, что ничего страшного не произошло. Квалификация тут та же – оставление места ДТП, со всеми вытекающими последствиями.

О других решениях ГИБДД, которые напрямую касаются каждого водителя, «За рулем» уже рассказывал.

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