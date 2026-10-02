Jeep выпустил особую версию Cherokee, приспособленную для серьезного бездорожья
Jeep решил вернуть модели Cherokee репутацию машины, с которой не страшно съехать с асфальта. Показана версия Trailhawk – с поднятым клиренсом, настоящим полным приводом с понижайкой и набором доработок под езду по бездорожью.
Прием заказов уже открыт, а производство стартует до конца года.
Спереди Trailhawk выдают собственный бампер, черные глянцевые акценты и красные буксировочные петли. Плюс светодиодная оптика, противотуманные фары и антибликовый рисунок на капоте.
Корму переделали куда скромнее: красные буксировочные крюки, шильдики Trailhawk и дверь багажника с электроприводом в черном исполнении.
Подвеска здесь внедорожная – лифт 25 мм, свои пружины и амортизаторы. Дорожный просвет – 229 мм, днище прикрыто поддонами, обувь – 17-дюймовые колеса на шинах Nexen Rodian ATX. Вброд машина идет на глубину до 610 мм; углы въезда, съезда и рампы – 28,8°, 31,8° и 21,9°, тогда как у стандартного Cherokee это 19,6°, 29,4° и 18,8°.
Технически под капотом гибрид: 1,6-литровая турбочетверка, два электромотора, бесступенчатая трансмиссия и батарея на 1,08 кВт·ч. Суммарно – 213 л.с. и 312 Н·м.
Полный привод Active Drive II работает с двухступенчатой раздаточной коробкой и понижающим диапазоном, ползучее передаточное число – 37,5:1. У обычного Cherokee понижайки нет вообще.
За выбор покрытия отвечает система Selec-Terrain с режимами Auto, Sport, Snow, Sand/Mud и Rock.
Внутри – сиденья зеленого цвета (Mantis Green) с красной контрастной строчкой и тиснением на спинках, красные декоративные элементы и акценты из алюминия.
Уже в базе идут цифровой щиток приборов на 10,25 дюйма, мультимедиа на 12,3 дюйма, подогрев передних сидений и руля. За доплату доступны вентиляция передних сидений, подогрев задних и способность буксировать 1588 кг.
В США Trailhawk стоит $44 625 – это около 3,73 млн рублей по курсу на 1 октября.
Обычный Cherokee нового поколения дебютировал еще в мае 2026 года. По сравнению с предыдущей генерацией модель получила более привычный «квадратный» дизайн и новую гибридную силовую установку.
Напомним, ранее в США под отзыв попали около 330 тыс. автомобилей Jeep – из-за возможных проблем с подвеской.
О том, как полный привод меняет повадки кроссовера, «За рулем» рассказал.
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