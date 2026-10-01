ОСАГО может подорожать: кто окажется в плюсе, а кто нет

Минфин поддержал рост выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью, лимит обсуждается

Министерство финансов России выступило за увеличение максимальных страховых выплат по ОСАГО, если речь идет о вреде жизни и здоровью. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы ведомства Иван Чебесков. Сегодня потолок таких компенсаций составляет 500 тысяч рублей, и разговоры о его повышении идут не первый год.

Любые подвижки здесь напрямую увязаны со стоимостью самого полиса. В Минфине, правда, надеются, что резкого скачка тарифов не произойдет.

Своим взглядом на ситуацию с «Авторадио» поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, картина выглядит довольно однобокой.

«Минфин поддерживает только исключительно повышение лимитов по вреду жизни и здоровью. Количество случаев страховых, которые возникают по этим рискам, крайне невелико, в отличие от огромного количества обращений с ущербом по железу.

Минфин и предлагает поднять то, что не повлечет за собой каких-либо дополнительных расходов для страховых компаний. Но при этом предполагается и поднять тариф где-то на 10-15%. Соответственно, страховые компании оказываются в абсолютном плюсе. Выплачивать особенно ничего не нужно, при этом собирать будут больше и больше».

Что касается лимитов по ущербу для автомобилей, их, судя по всему, трогать не планируют. А вот те 400 тысяч рублей, которые действуют сейчас, полноценный ремонт уже не покрывают – на это эксперт обратил внимание отдельно.

Окончательных параметров пока нет. Дальнейшее обсуждение лимитов выплат продолжится с участием Банка России, парламентариев и представителей страхового рынка.

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