Производитель объяснил, почему новая «трешка» BMW останется без дизельных двигателей

BMW попрощалась с дизелем в 3-й серии из-за норм выбросов и падения спроса

С выходом восьмого поколения «трешки» (G50) баварцы больше не предлагают дизельные моторы для самой популярной модели. Заказать прежние версии G20 с дизелем уже нельзя – конфигуратор закрылся 30 сентября.

BMW 3-й серии

Дизельная история 3-й серии началась в 1985 году с модели 324d: атмосферная «шестерка» объемом 2,4 литра выдавала скромные 86 л.с. Позже появился турбодизель 324 td на 115 л.с. А самой мощной дизельной «трешкой» стал M340d xDrive с 340 л.с. – почти втрое больше, чем у первенца. Всего для прошлого поколения предлагали пять дизельных вариантов: от 318d до M340d.

В BMW объясняют решение рыночными тенденциями: спрос на дизель сильно разнится по регионам, поэтому ставка сделана на агрегаты с наибольшим мировым спросом. Отказ, вероятно, затронет и другие серии – в младших моделях дорогой дизель окупается еще хуже.

Причина – ужесточение экологических норм. После «дизельгейта» и внедрения тестов RDE с мобильными приборами PEMS снижать выбросы NOx приходится только за счет SCR-катализаторов и мочевины AdBlue. Это удорожает конструкцию, а в городах гибриды и электромобили выигрывают: при движении на электротяге вредных выбросов нет вовсе.

Экономия уже сейчас достижима с полностью электрическим i3: полноприводная версия на 374 л.с. с запасом хода до 710 км стоит лишь на 10% дороже нового 320-го с бензиновым мотором на 211 л.с. С 2027 года в линейке 3-й серии вновь появится подзаряжаемый гибрид.

Дизельные двигатели постепенно уходят и у других производителей – компактные модели с ними уже давно не выпускаются. BMW же делает ставку на бензиновые моторы с 48-вольтовой системой (электромотор здесь не может двигать машину, он только помогает бензиновому двигателю и питает бортовую электронику), PHEV и электромобили: затраты на разработку дизеля больше не окупаются спросом.

О растущем в России спросе на гибриды и электромобили «За рулем» уже рассказывал.

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