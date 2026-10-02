BMW X9: как будет выглядеть самый большой кроссовер бренда?

Флагманский кроссовер BMW X9 будет конкурировать с Audi Q9 и Lincoln Navigator

Официального имени у нового большого кроссовера BMW по-прежнему нет. Зато упорно звучит версия, что на рынок он выйдет как X9 – и логика в этом есть. Нечетные числа баварцы присваивают кроссоверам в классических кузовах, четные достаются купеобразным моделям.

Габариты ожидаются внушительные. Раз новинка крупнее BMW X7, ее длина вполне способна дотянуть до 5,4 метра. Примерно в той же весовой категории выступают Cadillac Escalade, Audi Q9 и Lincoln Navigator.

BMW X7

Салон, судя по всему, сделают трехрядным. Правда, не исключен и другой сценарий – роскошная версия с отдельными креслами на втором ряду и вместительным багажником.

Технически будущий флагман наверняка во многом повторит X7. Такой подход позволяет экономить на разработке и выпуске машины, а для компании, которая сейчас борется за эффективность бизнеса, это вполне разумный ход.

Делается кроссовер под американский рынок, там же наладят и сборку. Под капотом может оказаться 4,4-литровый битурбированный агрегат с легкой электрификацией – то есть в паре с ним поработает компактный электромотор. Впрочем, одним двигателем BMW, скорее всего, не ограничится и предложит покупателям несколько гибридных вариантов.

Когда именно состоится премьера, неизвестно. Однако упомянутый в плане спасения проект должен быть реализован до 2030 года, а значит, дебюта стоит ждать в течение ближайших трех лет.

О том, насколько перспективны новые кроссоверы, «За рулем» уже разбирался с экспертом.

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