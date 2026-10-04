На эти штрафы не распространяется 25-процентная скидка

МВД: штраф за езду в пьяном виде нельзя оплатить со скидкой

Сэкономить на оплате целого ряда штрафов за нарушения ПДД не выйдет. В пресс-службе МВД России пояснили, что льгота в 25% не положена тем, кого наказали за управление машиной в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования, а также за повторный выезд на встречную полосу.

Механика здесь давняя и хорошо известна: у водителя есть 30 дней с момента вынесения постановления, чтобы заплатить на четверть меньше. Однако распространяется такая возможность далеко не на все виды административных нарушений.

Кому точно придется раскошелиться на полную сумму? Тем, кто повторно сел за руль незарегистрированного автомобиля, ездил без водительских прав – включая повторный случай. Туда же попадают пьяная езда и отказ пройти медосвидетельствование. Не действует скидка и при повторном проезде на запрещающий сигнал светофора, при нарушении правил проезда железнодорожных путей, а также при повторном выезде на встречную полосу.

Есть и другие исключения. Повторное превышение скорости на 40−80 км/ч, нарушения правил организованной перевозки детей, употребление алкоголя или наркотиков уже после ДТП – за все это платить нужно целиком.

Наконец, без скидки оплачиваются штрафы за нарушение порядка внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам и их отдельным участкам – в случаях, которые предусмотрены законодательством.

О том, какие еще траты могут вырасти у водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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