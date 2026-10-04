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На эти штрафы не распространяется 25-процентная скидка

МВД: штраф за езду в пьяном виде нельзя оплатить со скидкой

Сэкономить на оплате целого ряда штрафов за нарушения ПДД не выйдет. В пресс-службе МВД России пояснили, что льгота в 25% не положена тем, кого наказали за управление машиной в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования, а также за повторный выезд на встречную полосу.

Механика здесь давняя и хорошо известна: у водителя есть 30 дней с момента вынесения постановления, чтобы заплатить на четверть меньше. Однако распространяется такая возможность далеко не на все виды административных нарушений.

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Кому точно придется раскошелиться на полную сумму? Тем, кто повторно сел за руль незарегистрированного автомобиля, ездил без водительских прав – включая повторный случай. Туда же попадают пьяная езда и отказ пройти медосвидетельствование. Не действует скидка и при повторном проезде на запрещающий сигнал светофора, при нарушении правил проезда железнодорожных путей, а также при повторном выезде на встречную полосу.

Есть и другие исключения. Повторное превышение скорости на 40−80 км/ч, нарушения правил организованной перевозки детей, употребление алкоголя или наркотиков уже после ДТП – за все это платить нужно целиком.

Наконец, без скидки оплачиваются штрафы за нарушение порядка внесения платы за проезд по платным автомобильным дорогам и их отдельным участкам – в случаях, которые предусмотрены законодательством.

О том, какие еще траты могут вырасти у водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  РИА Новости
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