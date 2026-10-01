Сезонная смена шин: когда записываться и сколько это будет стоить

Специалисты советуют ориентироваться на среднесуточную температуру при смене шин

С наступлением осени перед автомобилистами встает традиционный вопрос – когда менять летние шины на зимние.

Главным ориентиром здесь остается устойчивая среднесуточная температура. Записываться в шиномонтаж имеет смысл после того, как она несколько дней подряд держится в диапазоне +5-7 градусов. При таких показателях летняя резина теряет эластичность и хуже ведет себя на холодном мокром асфальте. В регионах с ранней зимой сезон может стартовать уже в первых числах октября.

Ждать первого снегопада или гололеда не стоит: в этот момент шиномонтажи перегружены, и водитель рискует оказаться на летних шинах в неподходящих для них условиях.

О том, во сколько обойдется смена резины осенью 2026 года, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, стоимость сезонного шиномонтажа этой осенью в целом держится на уровне весенних прайс-листов. Основное подорожание произошло в первой половине 2026 года – в среднем услуга прибавила 10-15% к прошлому году. Осенью заметного роста не зафиксировано: изменения оказались точечными, затронули лишь несколько городов и составили несколько процентов. Итоговая цена зависит от региона, диаметра колес, типа и состояния дисков, а также объема дополнительных работ.

Для массового легкового автомобиля с колесами 14-16 дюймов стоимость будет ближе к нижней границе рынка. В Москве комплексный шиномонтаж четырех колес на 15-дюймовых дисках обойдется примерно в 5 тысяч рублей, в Новосибирске – около 4 тысяч. Дороже сезонная смена обходится владельцам кроссоверов, внедорожников, машин с крупными или низкопрофильными шинами, сложными литыми дисками и датчиками давления.

Сэкономить помогут бонусные программы автосервисов, предложения для постоянных клиентов и партнерские акции. Однако выбирать шиномонтаж исключительно по минимальной цене не рекомендуется: качество балансировки, правильная затяжка крепежа и аккуратное обращение с датчиками давления напрямую влияют на безопасность и срок службы шин.

При смене шин стоит оценить остаточную глубину протектора, равномерность износа и возраст шин, давление в запаске или исправность ремкомплекта. Для зимних шин остаточная глубина протектора должна быть не менее 4 мм, но ориентироваться нужно не только на минимум, а и на общее состояние резины, наличие трещин, повреждений и потерянных шипов. Неравномерный износ может сигнализировать о проблемах с подвеской, рулевым управлением или нарушенных углах установки колес.

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