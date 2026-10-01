400 км за девять минут: представлен электромобиль с рекордной скоростью зарядки

Changan представил Deepal S07 в версии Zhizhen AI Laser с ценой от 2 млн рублей

Китайская Changan вывела на домашний рынок обновленный кроссовер Deepal S07. Топовая версия Zhizhen AI Laser оценивается в 155 900-175 900 юаней, то есть примерно в 2-2,2 млн рублей. Покупателю предложены четыре комплектации.

Внешне машина осталась узнаваемой – такой ее знают и в России. Вся работа дизайнеров свелась к доработке деталей.

Deepal S07

Передний бампер нарисовали заново, оптика на «втором этаже» получила другой рисунок – вместе с ней переделали и внутреннюю подсветку дневных ходовых огней. Заодно обновили декоративные элементы в виде «клыков» и решетку воздуховода над нижней частью бампера.

Самый заметный штрих – лидар на крыше. В профиле перемены почти незаметны: часть декоративной полосы на порогах теперь окрашена в цвет кузова, появились новые полускрытые ручки дверей черного цвета, а задний бампер заменили целиком.

Габариты остались прежними: 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту при колесной базе 2900 мм.

Салон переделали серьезнее

Внутри изменений куда больше. Передняя панель – новая, перед водителем вновь появилась классическая приборная панель, а руль получил другую форму.

Центральный тоннель переработали: иначе сделаны площадки под смартфоны и подстаканники. Подлокотник и центральный мультимедийный дисплей, судя по всему, трогать не стали.

Оснащение богатое: проекционный экран, аудиосистема на 20 динамиков, массаж, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев заднего ряда. Лидар и дополнительный блок датчиков расширили набор функций безопасности – всего заявлено 24 функции активной безопасности, среди них удаленная автоматизированная парковка, распознавание лиц и продвинутый автопилот.

Интерьер Deepal S07

800 вольт и девять минут на зарядку

Пока кроссовер продают только с электромотором. Электронная архитектура перешла на 800 вольт – отсюда и сверхбыстрая зарядка: 400 км запаса хода набираются за 9 минут.

Отдача единственного двигателя – 286 л. с. и 290 Нм. До сотни машина ускоряется за 6,8 секунды, максимум – 185 км/ч.

На выбор две батареи: 66 или 86,7 кВт·ч. Они дают 600 и 725 км пробега соответственно.

Цены и перспективы в России

Компания не первый раз ставит передовые системы на массовые модели. В октябре к дилерам отправится обновленный седан Deepal L06 – с теми же улучшениями.

Появление обновленного Deepal S07 в России не исключено. Сейчас у нас продается дореформенная версия, причем в единственном исполнении.

Цена – 5 289 000 рублей, без учета скидок по госпрограмме.

Ранее «За рулем» рассказал о гибридном седане Geely, который уже продается в России.

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