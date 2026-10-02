Бензин дешевеет не везде: в каких регионах заправляться стало выгоднее

Росстат: бензин подешевел в 22 регионах РФ

Средняя цена литра бензина по стране за неделю почти не сдвинулась: было 78,52 рубля, стало 78,50. Две копейки – вся динамика в масштабах России.

Хотя за этой скромной цифрой прячется куда более пестрая картина. По данным Росстата, с 22 по 28 сентября топливо подешевело в 22 субъектах страны, причем кое-где не на копейки, а на рубли. Заметнее всего скинули цену в Крыму и Рязанской области – на 5,6 и 2,5 рубля соответственно.

Десятка регионов, где снижение оказалось самым ощутимым:

Республика Крым – минус 4,09%, литр подешевел на 5,61 рубля, до 131,56 рубля;

Рязанская область – минус 2,48%, снижение на 2,15 рубля, до 84,56 рубля;

Республика Дагестан – минус 1,87%, снижение на 2,37 рубля, до 124,46 рубля;

Республика Тыва – минус 1,75%, снижение на 2 рубля, до 112,56 рубля;

Тверская область – минус 1,59%, снижение на 1,20 рубля, до 74,38 рубля;

Тамбовская область – минус 1,13%, снижение на 1,01 рубля, до 88,28 рубля;

Чувашская Республика – минус 1,10%, снижение на 0,89 рубля, до 79,85 рубля;

Саратовская область – минус 0,62%, снижение на 0,50 рубля, до 80,17 рубля;

Ростовская область – минус 0,60%, снижение на 0,51 рубля, до 84,31 рубля;

Архангельская область – минус 0,59%, снижение на 0,43 рубля, до 72,81 рубля.

А вот в крупнейших потребительских центрах векторы разошлись. В Москве литр бензина за неделю подешевел на 5 копеек, до 74,79 рубля. В Московской области, напротив, цена выросла на 18 копеек, до 79,15 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге изменения и вовсе минимальные: плюс 1 копейка, до 71,19 рубля за литр.

О паузе в выдаче льготных автокредитов «За рулем» уже рассказывал.

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