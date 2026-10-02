Льготные автокредиты поставили на паузу: причины

Минпромторг: в РФ с начала года продали 178 тыс. авто по льготным госпрограммам

Минпромторг 30 сентября подвел промежуточный итог: с января по двум льготным программам в стране разошлось 178,2 тысячи автомобилей. Расклад такой – 123 тысячи машин ушло через автокредит с господдержкой, еще 54,8 тысячи единиц техники пришлось на льготный лизинг.

Кредитное направление, судя по сообщению ведомства, охватило как раз те категории, которым сложнее всего тянуть покупку самостоятельно. В пресс-службе отметили: «Программой льготного автокредитования для покупки автомобиля на более выгодных условиях воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО и их семьи, граждане с инвалидностью. Таким образом, в условиях постепенного восстановления рынка новых автомобилей в России меры стимулирования спроса позволили поддержать те категории граждан, которым особенно необходима помощь со стороны государства. Объем реализованных по ней автомобилей превысил 123 тыс. штук».

По лизингу картина похожая: 54,8 тысячи единиц автотехники с начала года. Бюджетные ассигнования, кстати, выбрали досрочно. Хотя программа льготного лизинга общественного транспорта не встала – на нее выделен отдельный сублимит, и парки такой техники продолжают обновлять.

Пауза в работе инструментов, по версии министерства, – не отмена поддержки, а обычная история при исчерпании выделенных денег. Формулировка ведомства звучит так: «Приостановка действия данных инструментов в текущем году – это штатная ситуация при освоении выделенного бюджета, и речь не идет о полной отмене мер поддержки. Реализация программ льготного автокредитования и льготного лизинга заложена в новый бюджетный цикл. Об их возобновлении будет объявлено дополнительно».

Обе программы, подчеркивают в Минпромторге, вышли на плановые объемы и задачу по поддержке рынка отработали.

О том, что новые машины становятся все менее доступными покупателям, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026

ВТБ – автокредит наличными

Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет.

До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты.

Есть также возможность оформить дебетовую карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

Реклама. АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

Реклама. ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL