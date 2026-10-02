В России наведут порядок со «стоянками для избранных»

В НАС призвали убрать незаконные парковочные таблички

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой: с городских улиц стоит убрать щиты, которые разрешают стоянку лишь узкому кругу лиц. Письмо с таким предложением уже отправлено – копия оказалась в распоряжении KP.RU.

Логика простая. В действующих ПДД нет ни понятия «служебная стоянка», ни знаков, которые бы ее обозначали, поясняют в НАС. Законны только некоторые таблички, дополняющие знак « Парковка»: «Инвалиды», «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений», «Стоянка только для транспортных средств дипломатического корпуса» – и еще пара аналогичных.

Все прочее – надписи в духе «Только для гостей ресторана» или «Для сотрудников театра» – законодательству противоречит. Причем ответственности за стоянку на таких местах для водителя не существует, да и эвакуация машины оттуда окажется незаконной, подчеркивают в союзе.

«Это разновидность самозахвата»

«Когда мы видим табличку «Только для а/м МХАТ», это одна из разновидностей самозахвата территории. Нет в правилах подобных табличек», – заявил вице-президент НАС Антон Шапарин.

По его словам, многие автомобилисты просто не знают собственных прав: замечают знак и проезжают мимо, опасаясь штрафа или эвакуации. На деле же исключительных прав на подобные «служебные парковки» не имеет никто.

Даже аренда участка улицы не дает возможности ограничивать обычных водителей, если рядом стоит знак «Парковка». Единственное исключение – закрытая территория со шлагбаумом.

Что получат автомобилисты

В НАС надеются: после того как незаконные таблички исчезнут, свободных парковочных мест в городах станет больше.

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