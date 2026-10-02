Действительно комфортный кроссовер: дебютировал новый Aston Martin

4,0-литровый V8 на 727 л.с.: Aston Martin представила новый кроссовер DBX S

Если модель DBX S ориентирована на любителей спортивной езды, то Aston Martin DBX GT — на людей, которым нужен действительно комфортный кроссовер для повседневных поездок. При этом обе версии британского автомобиля отличаются одинаковыми техническими характеристиками.

Подвеску DBX GT в Aston Martin переделали основательно. Инженеры добавили новые продольные стойки, иначе настроили пружины и оснастили амортизаторы специальными клапанами. Что это дало на практике? Британский кроссовер теперь увереннее проходит и крупные, и россыпь мелких неровностей, а комфорт остается высоким независимо от того, какое под колесами покрытие.

Хотя шасси обновляли с оглядкой на другой проект. При модернизации учитывали опыт, накопленный при эксплуатации Valhalla. Оттуда, кстати, пришли и новые сайлентблоки крепления трансмиссии: они лучше держат силовой агрегат относительно кузова и не позволяют ему гулять.

Рулевое управление тоже переработали – машина стала маневреннее и отзывчивее. Под капотом у нее битурбированный V8 объемом 4 литра, выдающий до 727 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой.

Про шум в салоне в Aston Martin подумали отдельно. Компания сообщила о точечных правках в конструкции кузова, добавила новые шумоизоляционные материалы и акустический ламинат на задние стекла – все ради того, чтобы в салон проникало как можно меньше звуков снаружи. Ту же задачу решают глубокие ворсовые ковры на полу. Результат простой: беседовать внутри DBX GT теперь можно, не напрягая голос.

Досталось и креслам. Конструкцию передних обновили: появился 10-миллиметровый слой пены с эффектом памяти, а форма боковой поддержки изменилась. Сзади, между прочим, стоят два раздельных сидения.

О новых модификациях популярных в России кроссоверов «За рулем» уже рассказывал.

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