Парковка дороже квартиры: сколько просят за машино-место в центре Москвы

Kalinka назвала стоимость самого дорогого машино-места в новостройках Москвы

Самое дорогое машино-место на первичном рынке столицы стоит 44,7 млн рублей. Именно такую цифру назвала управляющий партнер экосистемы Kalinka Ольга Кузнецова.

Речь идет о стоянке площадью 24,9 кв. м в клубном доме на Остоженке. Спуститься к ней можно на одном из двух лифтов – паркинг подземный, двухэтажный и охраняемый.

Второе место по цене занимает объект за 30,2 млн рублей. Это 22,9 кв. м в Большом Толмачевском переулке, причем места на такой парковке рассчитаны на автомобили представительского класса.

Замыкает тройку машино-место за 27 млн рублей в Брюсовом переулке, его площадь – 17,7 кв. м.

А вот со спросом все иначе. За восемь месяцев 2026 года на первичном элитном рынке заключили 960 сделок покупки машино-мест по договорам долевого участия. Годом ранее за тот же период их насчитывалось 1377 – то есть на 30% больше. Такая динамика, кстати, совпадает с падением интереса к первичным квартирам и апартаментам.

Ранее «За рулем» рассказывал , что Jaecoo J5 и J7 PHEV казахстанского производства выходят на рынок.

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