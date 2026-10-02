Как подготовить автомобиль к зиме? Названы проблемы, которые нельзя игнорировать

Игорь Серебряков: Перед зимой нужно проверить АКБ, шины, тормоза и подвеску

Затрудненный запуск двигателя, вибрации при торможении, стуки в подвеске – эти симптомы обычно всплывают уже в морозы, хотя предпосылки для них складываются еще осенью. Что проверить до наступления холодов, рассказал Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр».

Готовиться к осенне-зимнему сезону эксперт советует с четырех узлов: аккумулятора, шин, тормозной системы и подвески. Средний срок службы батареи, по его словам, не превышает пяти лет, а без нагрузки исправный аккумулятор должен выдавать 12,5-12,7 В. На морозе емкость может просесть на 30-50%.

Про шины разговор отдельный. «Шины тоже требуют тщательного осмотра и замены. Для зимних шин законодательный минимум глубины протектора составляет 4 мм, а летние при низких температурах теряют эластичность, что способствует увеличению тормозного пути. Переход на зимний комплект шин рекомендован при стабильной среднесуточной температуре +5-7°C», – сообщил «Автоновостям дня» Игорь Серебряков.

Тормоза и подвеску специалист посоветовал смотреть на подъемнике в сервисе. При перепадах температур в соединительных элементах могут обнаружиться течи, а морозы ускоряют износ резиновых деталей – сайлентблоков, втулок стабилизатора и пыльников.

Щетки стеклоочистителей подлежат замене, как только начали оставлять разводы, ведь осенью обзорность и без того страдает из-за осадков. Добавить стоит и «зимнюю» омывающую жидкость, а заодно обновить салонный фильтр – такие рекомендации дал представитель дилера.

Насторожить водителя должны щелчки при попытке завести двигатель, затрудненный запуск в целом, тусклый свет фар, вибрация руля или педали при торможении, стуки в подвеске и ухудшение управляемости – все это Серебряков перечислил среди признаков возможных поломок зимой.

Почему так происходит, эксперт объяснил так: «Вибрация руля или педали при торможении и занос автомобиля в сторону при замедлении указывают на износ тормозных колодок или дисков. Раскачивание кузова после неровностей, стуки и ухудшение управляемости свидетельствуют о проблемах с амортизаторами и элементами подвески», – пояснил Игорь Серебряков.

Полную картину готовности машины к зиме, по его словам, дает только диагностика в сервисном центре.

О том, на что смотреть при покупке подержанной машины, «За рулем» уже рассказывал.

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