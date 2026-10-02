В Подмосковье состоится крупнейшая выставка авто- и мототехники

«Патриот Экспо» в ноябре 2026 года: новинки авторынка, классика, вездеходы и лодки

С 13 по 15 ноября 2026 года в КВЦ «Патриот Экспо» пройдет масштабный выставочный уик-энд, посвященный авто– и мототехнике.

В его рамках одновременно будут организованы пять выставок: второе Московское Автошоу, традиционная «Мотозима», «Вездеходер», выставка путешествий «Поехали», а также «Лодки Экспо».

В этом году Московское Автошоу расширяет формат. Кроме гражданских автомобилей, посетителей ждет экспозиция «Моторспорт Экспо», где будет представлена гоночная техника во всех ее проявлениях. В остальном все останется как в 2025-м: гости смогут увидеть и новинки российского рынка, и нестареющую классику.

Кроме того, на Московском Автошоу покажут победителя номинации «Лучший автомобиль для путешествий» премии «Внедорожник года».

Развлекательная программа будет разнообразной. Тест-драйвы на асфальте и внедорожной трассе, розыгрыши, адреналиновые развлечения и встречи с топовыми автоблогерами страны – все это ждет гостей на Московском Автошоу 2026.

Для любителей бездорожья – машины с характером. Уникальные вездеходы, созданные для покорения самых труднодоступных мест страны, редко оказываются в одном месте. Но «Вездеходер» – приятное исключение. В выставке примут участие хорошо известные компании, такие как «Сокол», «Секач», «Смолянин» и другие.

«Мотозима» традиционно объединит основных игроков российской мотоиндустрии. Тем, кто хочет быть в курсе главных новинок, общаться с единомышленниками и планировать следующий мотосезон, это событие точно стоит посетить. Среди гостей будут известные блогеры, кастомайзеры и представители мотодвижения.

Выставка «Поехали» представит весь спектр техники и снаряжения для любых приключений: автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Отдельная выставка будет посвящена отдыху на воде. На «Лодки Экспо» покажут катера, яхты, каяки, джетборды, а также оборудование, запчасти, навигационные системы и спасательное снаряжение.

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