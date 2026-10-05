Штрафы и «Платон»: на сколько водители пополнят госбюджет

«Платон» и штрафы за нарушения ПДД принесут в казну 612 млрд рублей

Два источника пополнения казны – платежи системы «Платон» и штрафы за нарушения правил дорожного движения – в сумме дадут бюджету 612 млрд рублей. Причем речь идет о поступлениях вплоть до 2029 года. Такие цифры фигурируют в проекте Федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Документ уже поступил на рассмотрение Государственной думы.

Проект главного финансового документа страны предполагает, что в 2027 году поступления от штрафов за нарушения ПДД составят около 55,7 млрд рублей, в 2028-м они увеличатся до 57,8 млрд рублей, а к 2029 году вырастут до 60 млрд рублей.

Что касается сборов от системы взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей массой свыше 12 т, то в следующем году они, как планируется, принесут в бюджет 115,1 млрд рублей. В 2028 году за счет ежегодной индексации ставки, а также в связи с отменой понижающего коэффициента с февраля 2028 года объем поступлений от «Платона» составит 157,1 млрд рублей, а в 2029-м увеличится до 166,3 млрд рублей.

О том, как за год подорожало ОСАГО, «За рулем» уже рассказывал.

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