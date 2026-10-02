Подсчитано, на сколько ОСАГО подорожало за год

«Сравни»: средняя стоимость ОСАГО выросла на 30%

Оформить обязательную страховку на автомобиль в третьем квартале 2026 года стоило в среднем 7,9 тыс. рублей. Такую цифру приводит финансовый маркетплейс «Сравни». Годом ранее расклад был другим: в июле – сентябре 2025-го полис обходился дешевле примерно на 30%.

Тройка лидеров среди страхуемых по ОСАГО автомобилей осталась неизменной — это массовые модели: ВАЗ-2190, Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris. Средний возраст застрахованного автомобиля по стране составил 13 лет. Средний возраст страхователя – 46 лет.

Среди регионов с наиболее высокой стоимостью ОСАГО – Новосибирская область (12,9 тыс. рублей), Республика Татарстан (10,2 тыс. рублей) и Челябинская область (9,6 тыс. рублей). Наиболее доступные полисы оказались в Свердловской (7 тыс. рублей), Ростовской (7,1 тыс. рублей) и Тюменской (7,6 тыс. рублей) областях.

«Перед оформлением ОСАГО автовладельцы всё чаще сравнивают предложения страховщиков и дополнительно страхуют риски, которые не покрывает обязательный полис. В третьем квартале 2026 года спрос на мини-каско вырос в 2,5 раза», – отметил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислав Головкин.

Он добавил, что чаще всего водители выбирают защиту на случай ДТП с виновником без ОСАГО, недостаточной выплаты по обычному ОСАГО, а также обоюдной вины и спорных ситуаций.

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