Как убраться в салоне машины и не «убить» кожу и ткань: полезные рекомендации

Эксперты дали рекомендации по грамотной и безопасной уборке салона автомобиля

Свежесть в автомобиле держится недолго, и больше всего достается сиденьям: даже при ухоженном кузове внутри скапливается настоящий рассадник бактерий, выяснили эксперты 110km.Ru. Любопытные данные на этот счет приводили британские исследователи – по их подсчетам, микроорганизмов в салоне оказывается больше, чем на обычном унитазе. Кстати, речь тут не только об эстетике, но и о гигиене с комфортом.

Начинать стоит с подготовки пространства. Из салона вынимают все лишнее, а затем как следует проходятся пылесосом по полу и сиденьям. Мягкие материалы обрабатывают насадкой-щеткой, чтобы не поцарапать пластик или кожу. Такой порядок действий упрощает дальнейшую уборку и заодно бережет отделку от повреждений.

Тканевые сиденья – главные жертвы пятен и запахов. Для легкого случая хватит пенного средства, воды и микрофибры: загрязненные участки слегка увлажняют, наносят пену, аккуратно втирают в ткань, а после короткой паузы снимают остатки влажной тряпкой. Агрессивные растворители здесь ни к чему – обивку они способны испортить. Проверенная автохимия надежнее.

Когда пятна не поддаются, в дело вступает моющий пылесос. Раствор подается вглубь ткани, а потом сразу всасывается вместе с грязью. При сильных загрязнениях способ особенно хорош, правда, сушить потом придется долго. Лучше заниматься этим в теплую погоду, оставив двери или окна открытыми для свободной циркуляции воздуха.

Кожаные сиденья любят особый подход. Во время чистки кожа теряет часть натуральных масел, а значит, стареет быстрее. Пыль и грязь убирают, после чего наносят специальные средства для ухода – они возвращают эластичность и защищают от трещин. В жару кожа особенно уязвима из-за пота и ультрафиолета. Производители добавляют в материал микроперфорацию для дыхания, так что пасты и кремы наносят осторожно, чтобы не забить отверстия; пена для ухода подойдет лучше.

Сэкономить многие пытаются подручными средствами вроде пены для бритья. На деле такой подход часто оставляет пятна и разводы, особенно на коже. Домашние рецепты деликатным материалам не подходят – последствия бывают необратимыми.

Про стекла после уборки тоже забывать не стоит. Капли чистящего средства попадают на них и оставляют разводы. Изнутри их протирают микрофиброй и обычным средством для окон. Чистые стекла улучшают обзор и меньше запотевают.

Грамотный уход за автосиденьями – вопрос не только эстетики, но и здоровья. Специализированные средства и правильная техника сохраняют салон в идеальном состоянии без риска для материалов. Эксперименты с бытовой химией оборачиваются дорогим ремонтом, а экономия времени на сушке – неприятным запахом и плесенью. Внимание к деталям продлевает службу автомобиля и делает комфортной каждую поездку.

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