Вторичка-2026: эксперт назвал пять беспроблемных машин

Роман Титов рассказал, какие подержанные авто не подведут в 2026 году

Специалист по рынку подержанных автомобилей определил модели, которые в 2026 году станут наиболее разумным приобретением.

Своим мнением поделился Роман Титов, занимающий должность заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом в группе компаний «Авилон».

По его словам, список удачных покупок возглавляют три представителя масс-сегмента – Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Для тех, кто рассматривает варианты классом выше, эксперт советует присмотреться к Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.

Главное преимущество этих моделей – их давняя и прочная позиция на вторичном рынке. Владельцам не приходится сталкиваться с дефицитом запчастей: комплектующие для них найти легко, а стоимость технического обслуживания остается умеренной и не бьет по кошельку.

Кроме того, как отметил Титов, все пять автомобилей отличаются высокой ликвидностью. Это означает, что при необходимости перепродажи машину удастся реализовать быстро, без затяжных переговоров и без серьезных скидок от первоначальной цены.

О том, как отстоять права при неудачном ремонте подержанной машины, «За рулем» рассказывал.

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