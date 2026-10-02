Заплатили за ремонт авто, а поломка вернулась? Что делать владельцу

Эксперт Ворошилов рассказал, как вернуть деньги за некачественный ремонт автомобиля

Случается, что после визита в автомастерскую поломка никуда не девается либо напоминает о себе спустя какое-то время, хотя счет давно оплачен и машина вернулась к владельцу. Как призвать мастеров к ответу и вытребовать деньги обратно, рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

Основания что-то требовать у сервиса появляются тогда, когда услугу выполнили некачественно. По словам Ворошилова, у автовладельца в таком случае есть выбор: настаивать на устранении недостатков, добиваться снижения стоимости работ или требовать возврата денег.

Спор о том, хорошо ли сделана работа, лучше подкреплять независимым заключением – иначе разговор рискует превратиться в перепалку без аргументов. «Если есть спор о том, качественно ли выполнена работа, лучше получить независимое заключение. Оно должно содержать конкретные сведения о неисправности и возможной причине ее возникновения», – пояснил автоэксперт.

Затягивать с обращением в сервис не стоит. Первым шагом становится письменная претензия, где перечислено все, что не устроило клиента, и сформулировано, чего он хочет добиться. Конкретное требование при этом зависит от обстоятельств и от того, что записано в договоре.

Не договорились? Тогда потребитель вправе обратиться за консультацией в Роспотребнадзор, а при наличии оснований – защищать свои права в суде. «Если договориться не удалось, потребитель может обратиться за консультацией в Роспотребнадзор и, при наличии оснований, защищать свои права в суде. При споре о качестве ремонта может потребоваться экспертиза. Чем быстрее будут собраны документы, фотографии, переписка и результаты диагностики, тем понятнее будет картина», – уточнил Ворошилов.

Отдельная история – когда автосервис предлагает снова разобрать машину за деньги. Тут до начала работ стоит попросить объяснений: почему предыдущее вмешательство в автомобиль не дало результата и с какой стати за устранение той же неисправности приходится платить второй раз.

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