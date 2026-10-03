Тюнеры представили особую версию Land Rover Defender в честь художника Вермеера

Helderburg показала рестомод Land Rover Defender 110 Vermeer за 34 млн рублей

Американская Helderburg, базирующаяся в Арканзасе, выкатила очередной рестомод – на сей раз на базе классического Land Rover Defender 110. Имя ему дали Vermeer, в честь нидерландского живописца XVII века Яна Вермеера. Замысел подсказало новаторское обращение художника со светом. Вот только цепляет тут другое – ценник в $403 740, то есть примерно 34 млн рублей.

На эти деньги, между прочим, можно взять сразу два абсолютно новых Defender Octa и Range Rover Sport, да еще и сдача останется.

Отдельная гордость компании – лакокрасочное покрытие. Жемчужно-белый металлик сверкает на солнце и отдает благородным серебристым оттенком. Контраст ему обеспечивают черная крыша и прочие темные элементы: боковые подножки, зеркала, колеса, дверные ручки и петли, решетка радиатора, шильдики.

Что до двигателя, то тут подход нетипичный. Многие рестомоды классических Defender получают крупнообъемные V8, обычно LS, а здесь сохранили оригинальный турбодизель 300Tdi – правда, слегка доработанный ради большей практичности. Плюс установили новые высокопроизводительные тормоза и внесли нужные изменения в подвеску.

Пожалуй, главный акцент этого Defender – салон. В него поставили специальное стекло собственной разработки: оно защищает от ультрафиолета и, что важнее, делает кабину заметно тише. Интерьер отделан ярко-красной шотландской кожей gull-grain, которая, по словам Helderburg, отличается износостойкостью и будет радовать владельца характерным кожаным ароматом десятилетиями.

Заодно здесь новые приборы, кастомный руль, переработанная передняя панель и множество новых элементов отделки – что хотя бы отчасти оправдывает столь высокую цену.

О других машинах, где роскошь салона важнее скорости, «За рулем» уже рассказывал.

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