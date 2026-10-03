На новый индийский седан вывалили 20 тонн гравия: как он пережил испытание?

Tata засыпала седан Aeris 20 тоннами гравия, чтобы проверить прочность кузова

Индийская Tata высыпала на крышу своего нового седана Aeris 20 тонн гравия и камней. Эксперимент затевали ради одного – доказать прочность кузова. После расчистки крыша оказалась слегка деформирована, стекла – разбиты. Зато салон уцелел, двери открылись, а машина завелась и уехала своим ходом.

На индийском рынке Aeris – самый доступный трехобъемный автомобиль. Стартовая цена – 5,29 лакха, то есть около 5 500 долларов, или 464 тыс. рублей по курсу ЦБ на 27 сентября 2026 года.

Первые поставки намечены на 11 октября.

По сути, Aeris – глубоко переобновленный Tigor, который выпускают с 2017 года. Знакомый силуэт и компактные габариты никуда не делись: длина – 3995 мм, колесная база – 2450 мм.

Передняя часть стала агрессивнее: фары в стиле обновленного хетчбэка Tiago, полностью закрытая глянцево-черная решетка радиатора, современные бамперы. Сзади появились более тонкие фонари с перемычкой на всю ширину, а бампер переработали.

В салоне обновили переднюю панель и дефлекторы климат-контроля, а для отделки взяли переработанные материалы. Версиям с автоматом достались вращающийся селектор переключения передач и подрулевые лепестки.

Топовые комплектации могут похвастаться 10,25-дюймовым экраном мультимедиа, цифровой приборной панелью, двойной беспроводной зарядкой для смартфонов и камерой 360 градусов. Плюс задние парктроники, встроенный видеорегистратор, вентиляция передних сидений и дефлекторы климата для задних пассажиров.

Шесть подушек безопасности входят в стандартную комплектацию. Багажник – 419 литров.

Под капотом – два атмосферных двигателя объемом 1,2 литра: бензиновый на 85 л.с. и газовый CNG на 75 л.с. Работают они в паре либо с пятиступенчатой механикой, либо с пятиступенчатым автоматом. Привод – передний.

О том, какие моторы реально выдерживают сотни тысяч километров, «За рулем» уже рассказывал.

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