Бензин, этанол, метан, биогаз — Suzuki создала мотор почти под любое топливо

Новый турбодвигатель Suzuki объемом 1,2 литра имеет кпд 40%

Японская Suzuki показала новый турбомотор объемом 1,2 литра. В качестве топлива ему подойдут бензин, этанол и различные виды газа.

По задумке, этот агрегат должен стать одним из самых эффективных в мире. Заявленный КПД уже превышает 40%, хотя в компании намерены добраться до 50%. Есть с чем сравнить: лучшие турбодвигатели на сегодня выдают больше 48%.

Новый турбодвигатель объемом 1,2 литра от Suzuki

Отдача нового мотора – до 125 л.с. и 230 Нм. Причем питается он не только обычным бензином, но и горючим с высоким содержанием этанола. Можно заливать и почти чистый биоэтанол, который делают из растений – сахарного тростника, кукурузы, других культур. В ход идут также компримированный природный газ (сжатый метан) и биогаз, получаемый при переработке органических отходов.

Дополняют конструкцию турбокомпрессор с изменяемой геометрией и интеркулер с водяным охлаждением. Второй разрабатывался с учетом того, что мотору предстоит работать при высоких температурах.

Новый турбодвигатель объемом 1,2 литра от Suzuki

Какие именно автомобили получат новинку, Suzuki пока не сообщила. Вероятнее всего, это будут компактные кроссоверы вроде Brezza. Сроки старта серийного производства тоже не озвучены.

О том, почему производители отказываются от привычных дизелей, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!